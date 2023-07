Un metro e mezzo dal ciclista sì, ma come?

Sono tante nelle nostre città, anche in Piemonte, le vie larghe meno di cinque metri. Diventerà qui dunque questione di centimetri l'applicabilità della nuova norma prevista dalla riforma del codice della strada, presto al vaglio del Parlamento. Un auto potrà superare un ciclista solo lasciandogli un metro e mezzo di margine. Sempre che - recita il disegno di legge - le condizioni lo consentano. Dunque questo cosa potrebbe comportare? Lo abbiamo chiesto all'ingegnere forense Fabrizio Vinardi, che si occupa di sinistri stradali da 30 anni. “Sicuramente delle difficoltà dal punto di vista della viabilità se si vorrà essere ligi - spiega - altrimenti si violerà questa norma”.

Violazioni a due ruote

Accade già spesso per quanto riguarda i cosiddetti velocipedi o bicicli, anche per le regole vigenti. Può capitare che qualcuno pedali su marciapiedi, contromano, o di notte senza dispositivi retroriflettenti. "E' molto difficile sanzionare questi comportamenti - aggiunge Vinardi - salvo che tu non riesca a fermare e identificare il soggetto".

Da qui la proposta, inclusa nel disegno di legge, di dotare almeno i monopattini di targa. Eppure basterebbe attenersi a buona parte delle norme previste anche per le auto: rispetto dei semafori, precedenza a destra, uso delle piste ciclabili se presenti. Soprattutto per non farsi male. “E' questione non solo di rispetto delle norme ma anche di prudenza”, conclude Vinardi.

Intervista a: Fabrizio Vinardi, docente di Ingegneria forense