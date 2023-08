Cold case, il mistero di Diabolich

Prima di Diabolik, il mitico personaggio a fumetti nato dalla mente delle sorelle Giussani e ora protagonista anche al cinema, a Torino c'era Diabolich con il ch, un assassino vero sulla cui identità a distanza di cinquant'anni non ci sono ancora certezze. Così si firmava nei suoi enigmatici messaggi l'assassino di Mario Giliberti, 27 anni, trovato morto con ferite da coltello e una macabra messinscena nel suo appartamento di via Fontanesi a Torino. Il corpo viene ritrovato il 25 febbraio proprio qua dentro, un laboratorio dove la vittima abitava in mancanza di una abitazione vera e propria perché era appena arrivato a Torino assunto dalla Fiat.



Servizio di Jacopo Ricca, immagini di Guido Cravero, montaggio di Cristiano Gaviglio con interviste a:

- Maurizio Ternavasio, giornalista - La Stampa

- Biagio Fabrizio Carillo, scrittore e criminologo