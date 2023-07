Compagni alla Juve, avversari in nazionale. Su Rai3 Tardelli intervista Platini

"Appena ha colpito il pallone ho capito subito che era un tiro perfetto, imparabile".

Il primo incontro è di quelli che non si dimenticano. Italia-Francia, Mondiale ‘78. Marco Tardelli marca Michel Platini. Le Roi non ha ancora la corona in testa. Ma negli scarpini nasconde già tutto il suo genio. E l’azzurro ricorda bene quel giorno:

"E' lì che ho capito che l'Italia aveva trovato un nuovo grande avversario".

Quattro anni più tardi - è l'82 - Tardelli e Platini si sarebbero ritrovati compagni di squadra in quella Juve targata Trapattoni capace di vincere tutto.

Nella quinta puntata de L'avversario, una produzione RaiCultura e Stand By Me in onda lunedì sera alle 23.15 su Rai3, l'azzurro e il bleu si incontrano nuovamente. In un duello zeppo di ricordi bianconeri - c'è anche Boniek - e non solo.