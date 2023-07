Festa della Vita, i 40 anni della comunità Cenacolo

Quattro giorni per festeggiare i 40 anni della comunità Cenacolo a Saluzzo, una realtà che riunisce migliaia di persone da 45 paesi del mondo. Preghiere e racconti per celebrare la realtà fondata da Suor Elvira per salvare giovani che rischiavano di perdersi a causa della droga.



Le interviste a: Maurizio Alesso - comunità Cenacolo

Giorgio Marengo - cardinale missionario