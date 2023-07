Cerotti per salvare i coralli

Puntano sulla curcumina, antiossidante naturale, i ricercatori dell'Istituto Italiano di Tecnologia e dell'Università di Milano Bicocca per tentare di salvare i coralli dallo sbiancamento che uccide interi tratti di barriera corallina. La causa è l'aumento della temperatura dell'acqua.

L'idea

I ricercatori hanno creato un biomateriale biodegradabile, che non danneggia l'ambiente e funziona come un cerotto da applicare sui coralli. Lo hanno ottenuto unendo la zeina, una proteina estratta dal mais idrofobica con un polimero usato anche in composti farmaceutici, idrofilico. Hanno poi incorporato la curcumina estratta dalla curcuma e creato un sistema a lento rilascio del farmaco. Una tecnologia per la quale è stata già fatta domanda di brevetto.

I test

Testato sui coralli dell'Acquario di Genova, il cerotto ha dato risultati promettenti: riscaldando l'acqua fino a 33 gradi centigradi i coralli non trattati hanno mostrato segni di sbiancamento, quelli con il cerotto no. Ora l'applicazione verrà provata in natura e su vasta scala.

Servizio di Valentina Gregori

immagini di Nicolò Villani

montaggio di Fabio Perzan

intervista a Marco Contardi, ricercatore Università Milano Bicocca e IIT