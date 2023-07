Furbetto della corsia d'emergenza "beccato" dalla Polizia. E dai social

Un video ormai diventato virale sui social. Tangenziale sud di Torino, all'altezza dello svincolo per l'Interporto Sito. Le auto sono in coda per il traffico intenso, quando il “solito” furbetto imbocca la corsia di emergenza. Ma stavolta va male. Perché tra le auto sorpassate c'è anche… la Polizia. Che ferma immediatamente l'auto ed emette una multa salata. Il video, ovviamente, non ha mancato di sollevare commenti e ironie. L’automobilista indisciplinato ha ricevuto una multa di almeno 430 euro e perso 10 punti sulla patente.