Così i medici hanno salvato mamma e bimba nell'utero fuori sede

E' all'ospedale Sant'Anna di Torino che si incontrano i protagonisti di questa storia: una decina di medici e una donna alla quinta gravidanza, in attesa di una bambina, in una situazione ad alto rischio. Si trovava in un utero uscito dalla sua sede naturale e finito in una grande ernia.

Caso rarissimo

Nel mondo, in 50 anni, sono appena 16 le gravidanze del genere portate a termine, alcune con esito negativo. Ora si aggiungerà il caso del Sant'Anna, finito bene grazie al lavoro d'équipe di molti professionisti della struttura: i radiologi, come Sabrina Rosi, diretti dalla dottoressa Donatella Tota, i ginecologi dell'Ostetricia e ginecologia universitaria diretti dalla professoressa Chiara Benedetto, gli anestesisti guidati da Simona Quaglia, i neonatologi coordinati dalla professoressa Alessandra Coscia e i chirurghi generali Francesco Moro e Luca Grasso. Insieme hanno pianificato le cinque ore di intervento eseguito alla trentasettesima settimana, ad aprile, sulla donna, che già aveva subito varie operazioni.

Mamma e figlia stanno bene

Fin da subito, mamma e figlia sono state bene. In base a quanto risulta dai report scientifici - fa sapere l'ospedale - questo è il primo caso gestito con successo in una donna ad alto rischio ostetrico e chirurgico, considerati i precedenti quattro tagli cesarei e le importanti comorbilità associate, che hanno anche indotto a correggere l’ampia porta erniaria con l’innovativo inserimento di una protesi biologica.

Interviste alla professoressa Chiara Benedetto, direttore Ostetricia e ginecologia Sant'Anna, alla dottoressa Simona Quaglia, direttore Anestesia e rianimazione 4 Sant'Anna, alla professoressa Alessandra Coscia, direttore Neonatologia Sant'Anna e alla paziente Nicole Santangelo