"Così noi piemontesi resistemmo", la rievocazione storica dell'Assietta

Un colpo di cannone dà inizio alla battaglia. L’esercito francese parte alla carica per conquistare la cresta. I soldati piemontesi sono pochi, gli scontri vanno avanti per ore, ma con tenacia riescono a respingere l’assalto. Così rivive la battaglia dell’Assietta del 19 luglio 1747. Oggi per i turisti è un’occasione per scoprire la storia di queste montagne, per i piemontesi è un rito collettivo che si ripete ogni anno.

La rievocazione non vuole ricordare le atrocità belliche - a metà '700 in Europa imperversava la guerra di successione austriaca - ma l'eroismo dei piemontesi, la loro capacità di resistere. Per questo con una legge regionale è stata istituita ufficialmente la festa del Piemonte, celebrata proprio il 19 luglio.

