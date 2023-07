Dal Cottolengo un nuovo studentato tra volontariato e solidarietà

Cottolengo, casa della Divina Provvidenza, da qui è partito il progetto del nuovo collegio per studenti universitari. Sorge in via Ariosto 9, a Torino, respira l'aria dei più fragili, delle opere di volontariato che orbitano attorno alla secolare storia di accoglienza. A settembre sarà pronto il nuovo studendato, 181 posti letto: sarà un processo dell'abitare ma non solo, al centro ci sarà la persona. Se vorranno gli studenti potranno partecipare alle attività quotidiane del Cottolengo e seguire gli incontri.

Interviste a fratel Luca Bianchini, Providence house Cottolengo, padre Carmine Arice, padre generale Piccola casa Divina Provvidenza, don Luca Peyron, direttore pastorale universitaria Diocesi Torino.