Crolla il prezzo del grano, l'allarme di Cia e Confagricoltura

L'inflazione colpisce le famiglie italiane, pane e pasta compresi. Ma il prezzo del frumento è crollato. protestano gli agricoltori, che venerdì hanno bloccato la borsa merci di Alessandria. Il blocco alle importazioni dall'ucraina dei cinque stati limitrofi, dicono, ha riempito i silos italiani.

Luglio, mese della mietitura e di una scoperta amara, per gli agricoltori alessandrini. Nella provincia che produce più quintali di grano tenero in Italia siamo a oltre metà del raccolto. Ma il prezzo del cerale negli ultimi novanta giorni è crollato a venti euro al quintale. Troppo poco, per ripagare gli alti costi - dal gasolio ai mezzi tecnici - delle semine autunnali. E così, venerdì scorso, i coltivatori di Cia e Confagricoltura hanno bloccato la borsa merci di Alessandria.

con una lettera di richieste al governo: credito d'imposta sul gasolio; il versamento dell'anticipo sui fondi Pac, quest'anno spostato a novembre, subito; ma soprattutto un tavolo di concertazione, per una maggiore equità nella filiera.

