Cuneo Illuminata, 25 mila persone alla prima serata

Si chiama Cuneo Illuminata, è l'iniziativa estiva del capoluogo della provincia che si è inaugurato ieri sera con 25 mila persone accorse in piazza e per le strade.

Ieri spettacolo di luci (tutti led) a suon di musica e videomapping sui palazzi del centro di Cuneo; tema i fiori.

E poi il concerto di Jerry Calà e una fila sterminata di bancarelle lungo le strade.

Questa sera il programma di Cuneo Illuminata prevede la serata Flower Power in via Roma, domenica prossima il circo contemporaneo con artisti francesi, in occasione del Rondò dei Talenti, e il 15 luglio la processione solenne della Madonna dei Carmine con tutte le confraternite.

Cuneo Illuminata è tornata dopo 4 anni e il successo di pubblico dimostra che è molto amata dai cittadini.

Nota dolce dell'iniziativa è l'aspetto solidale. I fondi raccolti saranno devoluti ai comuni dell'Emilia Romagna colpiti dall'alluvione e a due associazione benefiche della provincia cuneese.