Crolla la spesa per i ticket sanitari. I piemontesi non si curano più o vanno dai privati

Negli ultimi cinque anni - rivela un report di Agenas - la spesa dei piemontesi in ticket nel pubblico è crollata: -26 per cento dal 2018 per le prestazioni specialistiche, calo superiore alla media italiana; addirittura -48 per cento nei pronto soccorso, dove però sono chiamati a pagare solo i cosiddetti accessi impropri. In pratica se nel 2018 un piemontese spendeva circa 27 euro adesso ne sborsa solo 20. Ma questa è solo in parte una buona notizia. Vero che da quando è stato abolito circa tre anni fa il cosiddetto superticket le prestazioni pubbliche costano meno. Ma il fenomeno rivela una tendenza molto più grave, dovuta ai lunghi tempi d'attesa del pubblico e pure a motivi economici. Secondo Nerina Dirindin, docente di economia sanitaria del CORIPE e dell'Università di Torino non potendo accedere al pubblico, i cittadini che non possono permettersi le cure private rinunciano a curarsi. Difficoltà peggiorata in pandemia ma che continua a produrre effetti. Tanto da essere finita a bilancio.

Servizio di Francesca Nacini; montaggio di Andrea Dudda

Intervista a Nerina Dirindin, docente economia sanitaria, UNITO e CORIPE