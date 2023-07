L'anno del Cus Torino si chiude con 32 ori ai campionati universitari

32 ori, 4 argenti, 13 bronzi e primo posto nel medagliere ai recenti campionati nazionali universitari di Camerino. Sono i numeri eccellenti con cui il Cus Torino ha chiuso la stagione sportiva, risultato frutto della collaborazione tra Centro Universitario Sportivo Torinese, Università degli Studi e Politecnico. Così Riccardo d'Elicio, Presidente Cus Torino: “L'attività sportiva abbinata al mondo della scuola ci ha permesso di creare un modello, il modello che coniuga sport e formazione scolastica. In alcune attività siamo leader in Italia e forse nel mondo”.

Protagonista nelle Marche la squadra del rugby a 7 maschile che ha conquistato per la prima volta il titolo nazionale nonché i ragazzi del tennis, disciplina che ha portato cinque medaglie, un oro e 4 bronzi.

I sono aperti pochi giorni fa i bandi Agon 2023/2024, 24 borse di studio nate per garantire a giovani atleti ed atlete italiani e stranieri di poter coniugare sport e studio. Così Laura Montanaro, Prorettore Politecnico: "Lo sport rappresenta oramai una parte importante nella formazione universitaria in quanto porta con sé valori e messaggi che portano alla crescita dei nostri sudenti e delle nostre studentesse". Per valorizzare Torino come polo di attenzione per studenti ed atleti di rilievo nazionale ed internazionale.

Servizio di Maghdi Abo Abia, montaggio di Benedetto Mallevadore, interviste a Riccardo d'Elicio, Presidente Cus Torino, Federica Joe Gardella e Davide Aschieri, tennisti, Laura Montanaro, Prorettore Politecnico.