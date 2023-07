Da scarto a risorsa, aziende in rete a Torino per l'economia circolare

Uni-mecc di Cafasse, provincia di Torino. In quest'azienda, che produce distanziali per auto, ogni anno vengono buttati via 400 quintali di acciaio e 50 di alluminio. Residui di produzione che per altre imprese ora potrebbero diventare una risorsa. La Uni-mecc, infatti, è tra le 700 aziende che hanno aderito al progetto pilota della Cna Torino.

L'idea è semplice: censire gli scarti industriali prodotti in tutta la provincia e capire se ci sono altre imprese, associazioni del terzo settore e creativi interessati a riutilizzarli. L'iniziativa coinvolge anche il Sermig, il Movimento Mezzopieno e l'Aipec, l'associazione di imprenditori che fonda sul bene comune la propria attività. La sperimentazione per ora riguarda l'area Nord-Ovest di Torino. Ma l'obiettivo della Cna è coinvolgere tutte le piccole e medie imprese manifatturiere della provincia.

Nel servizio le interviste a: Luca Streri, fondatore movimento Mezzopieno; Livio Bertola, presidente Aipec; Enrica Bruneri, titolare Uni-Mecc