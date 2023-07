Delitto di Biella, quattro indagati per la morte del senzatetto

Il torace sfondato in più punti, importanti lesioni al fegato. Non è stato un malore sotto la doccia ma una scarica di calci e pugni, confermata dall'autopsia, ad uccidere sabato 8 luglio Giovanni Salus, il senzatetto di 58 anni di Cuneo trovato morto in un appartamento nel quartiere Chiavazza a Biella. Un epilogo drammatico per quella che sembra una storia di disagio e piccola criminalità. Dopo una notte di interrogatori in questura le tre persone che vivevano insieme nella casa, due uomini e una donna, tutti già conosciuti dalle forze dell'odine per possesso ed uso di stupefacenti e piccoli reati, avrebbero ceduto e raccontato che a massacrare di botte il senzatetto, anche lui con problemi di alcol e droga, sarebbe stato un quarto uomo, il fidanzato della ragazza, un giovane di circa 20 anni già in carcere da venerdì per tentata rapina. Il motivo ancora da chiarire, forse un banale dissapore dopo una bevuta. L'accusa per lui è di omicidio volontario, per gli altri tre è di concorso in omicidio per aver chiamato tardi i soccorsi.

Dalle prime ricostruzioni, infatti, sembrerebbe che l'aggressione sia avvenuta intorno alle 16 e la chiamata al 112 di uno dei due uomini sia arrivata dopo le 19. In attesa degli accertamenti si attende l'udienza di convalida del fermo tra domani e mercoledì mattina.