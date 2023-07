Dentro i segreti di Casa Bellia, gioiello nascosto del Liberty a Torino

L'Art Nouveau Week, manifestazione internazionale dedicata allo stile liberty che andrà avanti fino al 14 luglio, è iniziata e a Torino apre le sue porte Casa Bellia, splendido esempio di Art Nouveau, progettato nel 1911 da Vittorio Eugenio Ballatore di Rosana, uno degli architetti protagonisti del liberty in città.

Si può scoprire così uno dei tanti tesori nascosti di Torino. Si trova in Borgo Crimea, al numero 11 di corso Fiume. Gli studi francesi del progettista, il suo amore per i particolari sono ben visibili già all'esterno. All'interno però si possono apprezzare altre caratteristiche di questo monumentale palazzo, come spiega la storica dell'Arte, Maria Grazia Imarisio.

Nel corso della settimana, organizzata dall’Associazione Italia Liberty, sarà possibile proprio visitare in via eccezionale tanti capolavori di architettura, con guide ed esperti: “Apriamo palazzi mai aperti al pubblico. A partire da Casa Pozzo, in via Clemente, poi ci saranno gli affreschi della casa sociale di Schina - racconta Imarisio - E poi ci saranno tante altre novità tutte le declinazioni del liberty torinesi noi le tocchiamo tutte”. In calendario anche appuntamenti e iniziative a Biella. A Torino oltre alle visite, eventi, degustazioni e concerti. Per guardare con occhi diversi la propria città.



Intervista a Maria Grazia Imarisio, storica dell'Arte

Servizio di Maria Elena Spagnolo, immagini di Guido Cravero, montaggio di Benedetto Mallevadore