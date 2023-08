L'alimentazione come stile di vita

Abusivismo professionale, credenze errate, diete non equilibrate. L'alimentazione è fondamentale per la salute, ma è anche uno dei campi in cui la disinformazione prolifera più facilmente. Con il medico specialista in scienze dell'alimentazione Andrea Pezzana, abbiamo affrontato il tema, per quanto riguarda la popolazione sana, non affetta quindi da patologie che necessitano di regimi e accorgimenti specifici. Gli errori più frequenti sono legati ai nutrienti, come nel caso dei carboidrati, a volte osteggiati in toto. Il regime alimentare basato sulle abitudini mediterranee non esclude nutrienti, e dà ampio spazio ai cibi di origine vegetale, di stagione, ricordando i cosiddetti cinque colori della salute di frutta e verdura, per ottimizzare l'assunzione di sostanze protettive. L'importanza dei nutrienti va ricordata nel caso di diete di dubbia origine, senza controllo specialistico, che in alcuni casi rischiano di risultare inutili se non dannose. Attenzione quindi all'impatto possibile sul metabolismo, e anche alla fonte. La parola dieta deriva dal greco antico, da un termine che comprendeva un significato più vasto.

Intervista:

Andrea Pezzana - direttore struttura complessa nutrizione clinica, Asl Città di Torino