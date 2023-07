Oncologia, fake news tra cure alternative e integratori

Il mondo della disinformazione è vasto, e la salute è uno dei settori più interessati, soprattutto in alcuni campi, come quello dell'oncologia. A volte a fuorviare i pazienti non sono effettive fake news, ma notizie vere, ad esempio su innovazioni però in fase ancora sperimentale.

Le notizie false

Spesso, però, si ha a che fare con notizie false a tutti gli effetti. Qualche anno fa, Aiom, associazione italiana oncologia medica, con Fondazione Aiom, ha creato il sito ''Tumore ma è vero che", dedicato proprio a una corretta informazione contro le fake news. A coordinare il comitato scientifico è stato il direttore dell'oncologia dell'ospedale Mauriziano di Torino, Massimo di Maio, professore di oncologia medica dell'università del capoluogo piemontese.

Uno dei più temi più delicati a rischio disinformazione, in oncologia, è quello dell'alimentazione.

Le cure alternative

C'è poi la questione di quelle che vengono presentate come cosiddette cure alternative, che non si basano su prove scientifiche. In alcuni casi vengono proposte come integrative rispetto al trattamento standard; ogni sostanza assunta deve essere sempre comunicata al medico. Anche un'integrazione può essere rischiosa perchè può comportare interazioni farmacologiche ed esporre a tossicità inattese o, alterando il metabolismo dei farmaci, ridurne l'efficacia.

Servizio di Simona Tanzini

Immagini di Guido Cravero

montaggio di Davide Chemin

intervista a Massimo Di Maio, oncologo ospedale Mauriziano di Torino