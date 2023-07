Duemila assunzioni straordinarie per la sanità piemontese. Accordo Regione-sindacati

Siglato oggi, venerdì 7 luglio, l'accordo tra Regione Piemonte e Sindacati che dà il via libera all'assunzione straordinaria di 2mila dipendenti nella sanità piemontese nei prossimi 18 mesi. Lavoratori che si aggiungono a quelli che già saranno assunti per coprire i pensionamenti e serviranno anche a ridurre la spesa che la Regione sostiene per i servizi affidati ai privati.

I fondi e gli obiettivi

Stanziati 175 milioni di euro in più da qui al 2026 per le assunzioni. Per riuscirci la Regione utilizzerà in un modo innovativo, e autorizzato dal Governo, il fondo sviluppo e coesione per coprire alcune voci dei bilanci delle aziende sanitarie che liberano così risorse per questo piano. L'accordo pone l'obiettivo di una riduzione del 20 per cento delle esternalizzazioni in sanità da qui al 2024. “Dopo 15 anni di gravissime riduzioni del personale siamo di fronte a un’inversione di rotta radicale”, dice il presidente Alberto Cirio. "L’obiettivo è dare ossigeno e risorse alla sanità pubblica, abbattere il precariato e potenziare gli organici". Insomma, personale sanitario non più visto come un costo: "Si consolida un percorso fondamentale per la gestione della sanità regionale - conferma l'assessore Icardi - investendo sul personale, il capitale più importante".

Dopo la marcia

Un cambio di paradigma che arriva dopo la partecipata marcia per la difesa della sanità pubblica a fine maggio e che soddisfa i sindacati. "Per la prima volta la Regione Piemonte ammette la carenza atavica di personale" è il loro commento. "Si avvia un percorso per il fondamentale recupero di tutte le professionalità perse in questi anni". La riduzione delle esternalizzazioni e i nuovi concorsi faranno parte degli obiettivi assegnati ai direttori generali e saranno monitorati attraverso l'osservatorio che si insedierà il 14 luglio.