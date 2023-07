Stretta sulla sicurezza nelle residenze universitarie

Una lettera in cui ringrazia chi l’ha assistita, dai medici, agli avvocati, alle forze dell’ordine. E la fortuna, scrive, di essere ascoltata dal sistema giudiziario e anche se la vita continua la traccia di quel che si è subìto rimane. Sono le parole con cui la studentessa di 23 anni, vittima di violenza in una residenza universitaria la notte tra il 29 e 30 ottobre, ha accolto la sentenza di ieri del tribunale dei minori: il giovane aggressore, all’epoca neanche maggiorenne, è stato condannato a 6 anni e 8 mesi di reclusione.

Da allora l’Edisu, che gestisce quello studentato assieme a molti altri in città è in tutta la Regione, ha rafforzato le misure di sicurezza. E anche se qualche disagio continua a verificarsi, la sensazione degli studenti è di vivere in luoghi protetti.

Intervista a Sara Rainero, responsabile servizio abitativo Edisu Piemonte.