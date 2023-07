Enzo Bianchi: ricomincio a 80 anni

servizio di Federica Burbatti

"Ricomincio a 80 anni", così nella nostra intervista Enzo Bianchi, l'ex priore di Bose ci racconta il suo nuovo percorso, dopo l'allontanamento forzato dalla comunità monastica che aveva fondato 50 anni fa.

Non è stato facile ricominciare per lui. Allontanato con alcuni confratelli su indicazione della santa sede nel 2020 . Ora Ad albiano d'ivrea, ha aperto una nuova comunità, casa della madia

“Ho seguito la mia vocazione monastica, non ho tirato i remi in barca e ho costruito un nuovo inizio” così dice ai nostri microfoni

“dobbiamo riprendere le cose abbandonate , faremo una vita fedele alla semplicità, lavoreremo con le nostre mani la terra. E accoglieremo tutti, senza escludere nessuno”

Alla domanda se l'allontanamento dalla comunità di Bose sia una sconfitta oggi, risponde :

“si è una sconfitta , il mio progetto ha avuto un rifiuto, e lasciamo perdere le cause, di chi ha collaborato dal di dentro, di chi è intervenuto approfittandone dal di fuori, per portare a compimento la distruzione del progetto. Bose certamente non è più come prima"

