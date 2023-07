Nuovi Mondi Festival: film e incontri per vivere la montagna

E' il più piccolo festival di cinema di montagna del mondo. Da 12 anni si svolge nel piccolo borgo di montagna di Valloriate, 80 abitanti lungo una dorsale della Valle Stura. Nato da una idea dell’associazione culturale Kosmoki come Film Festival è diventato un progetto culturale di attivazione e promozione territoriale. Per ripensare a nuovi mondi e modi di vivere la montagna, domandandosi qual è il limite dell’intervento dell’uomo. Un evento internazionale per la montagna in montagna. Con l’obiettivo di portare ospiti e pubblico a viverla.

Come la leggenda dell'arrampicata Lynn Hill, autrice di imprese impossibili nella Yosemite Valley. Nei prossimi giorni saliranno sul palco l'alpinista e scrittore Hervé Barmasse, il poeta Guido Catalano e il giornalista Domenico Quirico.

In scena fino all'8 luglio, 1000 i film arrivati da tutto il mondo, 19 in concorso per tre sezioni sui temi della natura, della povertà, della lotta per la sopravvivenza, la felicità e la montagna.

Le interviste all'atleta Lynn Hill e a Silvia Bongiovanni, direttrice del Festival

Montaggio: Fabio De Giovanni