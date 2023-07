Finals fino al 2030: Torino ci crede

Torino ci crede. Alla possibilità che le Atp Finals possano restare oltre alla scadenza del 2025 e per un altro quinquennio. A spargere ottimismo le parole del presidente della Federtennis Binaghi in occasione della presentazione del Masterplan dell'edizione 2023. Un ottimismo che si fonda sulla capacità mostrata dal territorio di fare sistema, una competenza che nel nostro paese non è scontata, ha sottolineato a ancora il presidente della Federtennis.

Intanto si lavora all'edizione 2023 che inizierà il 12 novembre e per la quale sono già stati venduti 80 mila biglietti, il 30 per cento in più rispetto allo scorso anno. Cuore pulsante della manifestazione sarà ancora l'Isozaki con il fan Village di piazza d'armi ampliato rispetto e un percorso di avvicinamento che coinvolgerà tutta la città. Un'opportunità importante anche per il settore economico piemontese che ha sostenuto la manifestazione e che guarda con ottimismo al suo prolungamento fino al 2030. L'ultima parola spetterà naturalmente alla Atp e la decisione potrebbe arrivare entro la fine dell'anno, ma gli ottimi riscontri organizzativi alimentano la speranza torinese di essere capitale mondiale del tennis per altri sette anni.