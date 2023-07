Ferie, nei reparti di medicina interna "sospese un quinto delle attività"

Tra quote obbligatoria e carenze di organico, la coperta è troppo corta coprire tutto, facendo così saltare in Piemonte un quinto delle attività ambulatoriali di medicina interna. Il dato è della Fadoi, società scientifica che riunisce i dirigenti ospedalieri internisti: si basa su un'indagine nazionale che ha coinvolto 206 unità ospedaliere, di cui 34 in Piemonte. E in regione “grossomodo nella metà dei casi le attività ambulatoriali si sono ridotte, e una certa quota, più o meno il 20 per cento, devono essere temporaneamente sospese per dare preminenza alle degenze”, spiega Gianlorenzo Imperiale, presidente Fadoi Piemonte e Valle d'Aosta.

I reparti di medicina interna - sottolinea la Fadoi - sono ancora erroneamente classificati come “a bassa intensità di cura” e questo comporta meno risorse e influisce su tutta l'organizzazione.

Sono in difficoltà anche i medici di base. Gli studi sono sempre aperti, e molti da anni, specialmente nelle zone di montagna, rinunciano al periodo di “ristoro psico-fisico” (come vengono indicate le vacanze per i medici di medicina generale), evidenzia Roberto Venesia, segretario regionale del sindacato Fimmg.

E il sindacato degli infermieri Nursind conta decine di migliaia di ferie non godute in tutta il Piemonte. “È un cane che si morde la coda”, evidenzia il segretario regionale Francesco Coppolella. Perché per coprire i turni nei periodi estivi in cui ci sono tante ferie, “molti colleghi devono fare ore di straordinario e saltare i riposi, e così si accumulano ore e ore di riposi e ferie arretrate di cui non potremo mai usufruire”.