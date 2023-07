Forza Italia lancia il bis di Cirio dalla prima sede degli azzurri dedicata a Silvio Berlusconi

E' nel Cuneese, a Fossano la prima sede di Forza Italia intitolata a Silvio Berlusconi. "Il presidente era prima di tutto un uomo, una persona autentica, vera, che trattava allo stesso modo i capi di Stato e i comuni cittadini. Questa era la sua grandezza", ha sottolineato Paolo Zangrillo, coordinatore

regionale in Piemonte di Forza Italia e ministro della Pubblica Amministrazione.

Zangrillo ha anche approfittato dell'occasione per parlare delle regionali in Piemonte del prossimo anno. Dando quasi per certo il bis del presidente Alberto Cirio: "Al 99,9% sarà lui il candidato - ha detto il ministro, che ha poi aggiunto -: Dare continuità alla politica regionale è una grande opportunità. Questa legislatura è stata caratterizzata in gran parte dall'emergenza, con la prossima si potrà puntare allo sviluppo".

"Quattro anni fa abbiamo ottenuto una grande vittoria con il nostro candidato Cirio - ha concluso Zangrillo - e lui ha dato la sua disponibilità a ripresentarsi: abbiamo la possibilità di guidare per altri 5 anni il Piemonte"

Nel servizio l'intervista a Paolo Zangrillo, ministro e coordinatore regionale di Forza Italia