La banda delle spaccate

A incastrarli, le immagini delle telecamere di sorveglianza. Due uomini, di 37 e 50 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri per sette furti, tutti a San Salvario. Per spaccare le vetrine dei negozi si servivano di tombini stradali e forzavano le serrande con cavalletti da bicicletta. I colpi, tra gennaio e aprile di quest'anno.

La tecnica

Le immagini sono eloquenti. Registrano scene di crimine. L'uomo, cappuccio in testa cammina lungo la strada. Immortalato dalle telecamere di sicurezza mentre colpisce e spacca la vetrata. Ed entra nel negozio. Si aggira nei locali e fa razzia. Poi esce indisturbato. L'altro autore di spaccate, chino, in mano ha ancora il piede di porco con il quale è entrato. Sequenze da Far West, con ladri che senza paura di essere sorpresi spaccano vetrate e porte con qualunque cosa capiti: anche tombini divelti dal manto stradale o cavalletti per biciclette. Tutto viene utilizzato. Sono i ladri della notte che da anni imperversano nel quartiere San Salvario. Ma anche in centro e in Crocetta.

Le indagini

Un punto di partenza c'è: i fermi effettuati dai Carabinieri che, visionando le immagini, sono riusciti a individuare gli autori di almeno sette spaccate avvenute tra gennaio e aprile in zona San Salvario, in ristoranti e negozi. Un volto ora ce l'hanno. Si tratta di due marocchini, noti alle Forze dell'ordine. Hanno fatto razzia ma ciò che hanno portato via è poco rispetto agli ingenti danni provocati nei locali, spesso non coperti dalle assicurazioni. In un ristorante uno di loro ha portato via la cassa e un grosso coltello da cucina. Intanto avrebbero i minuti contati altri tre uomini sospettati di essere gli autori di altre spaccate.



Servizio di Federica Burbatti

Montaggio di Carlo Cerrito