Già nel 1990 la Fiat Panda si fece... elettrica

Costava 25 milioni di lire. Fu messa in vendita nel 1990, almeno 20 anni prima del boom delle auto a batterie. È la Fiat Panda Elettra, che raccontammo in un servizio trasmesso il 7 febbraio di quell'anno. E che riscopriamo con “Rewind, come eravamo”.

Da Tgr Piemonte del 7/2/1990, di Cesare Castellotti