Giuntoli: "Vlahovic e Chiesa? Pronti a valutare solo offerte irrinunciabili"

Cristiano Giuntoli, a undici giorni dal suo ufficiale approdo in casa Juventus, traccia la linea tra il vecchio e il nuovo che verrà nella sua prima conferenza stampa da bianconero. "Il club ha già fatto un lavoro straordinario, ora dobbiamo razionalizzare la rosa", è stato il suo messaggio. “Il club mi ha chiesto di tornare competitivi e sostenibili”. Nessuno è incedibile, soprattutto in attacco. “Stiamo puntando tantissimo su Vlahovic, Chiesa, Milik e Kean. Dusan e Federico? Non è un mistero che dobbiamo dare una sistemata ai conti, quindi se arriveranno delle offerte irrinunciabili ci possiamo pensare". Allegri? "Si è dimostrato un grande condottiero, è l’allenatore più talentuoso di tutti". Le rivoluzioni in casa Juventus dunque si faranno ma ci vuole tempo perché "è quello che serve per arrivare a fare un percorso virtuoso".



servizio di Davide Lessi

montaggio di Davide Mazzan