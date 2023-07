Grandine e vento forte, danni anche all'agricoltura del novarese

L’anno scorso la siccità, quest’anno il maltempo: nei campi tra Novara, Trecate, Galliate e Romentino, il vento forte e la grandine della notte tra lunedì e martedì hanno lasciato il segno. Con nuovi danni alle aziende agricole, che faticano a sopportare il peso di questo ulteriore colpo. In qualche appezzamento, della soia restano solo gli steli. Non ci sono più ne fiori né foglie né frutti. Il raccolto è perso al 100%. Anche il mais ha subito pesanti danni: piante piegate, a volte spezzate, pannocchie aperte prima della maturazione. Il riso, che è nella fase di formazione della pannocchia, è allettato, sdraiato nei campi. Mancano ancora un paio di mesi alla fine del ciclo produttivo, qualcosa si può ancora recuperare, ma per molte aziende agricole questa è la seconda annata negativa: il maltempo ha colpito soprattutto nella zona dell’Ovest Ticino, che già l’anno scorso aveva patito pesantemente la mancanza della risorsa idrica: Coldiretti ha lanciato l’allarme: non c’è pace per questo territorio “Si tratta di un ulteriore grave colpo per gli agricoltori – ha spiegato il sindacato agricolo - che oltre alla devastazione dei loro terreni devono fare i conti anche con i danneggiamenti delle loro infrastrutture”. Oltre ai campi, anche i capannoni e i silos per lo stoccaggio sono stati colpiti. In corso la richiesta dello stato di emergenza. Ma non ci sono, per ora, strategie possibili contro queste estremizzazioni del clima, che stanno mettendo a dura prova la resilienza anche del settore agricolo.

Nel servizio sentiamo le voci di Alessandro Ariatta, imprenditore agricolo, Carlo Mittino, imprenditore agricolo, Fabrizio Rizzotti, imprenditore agricolo, Coldiretti