Grandine sui campi, viticoltori in lacrime: "Perso il lavoro di un anno"

La grandine ha colpito vitigni e seminativi in tutto il Piemonte. Precipitazioni intense nel torinese, nell'astigiano, nell'alessandrino. Nel Cuneese a Santo Stefano Roero e a Monteu si fa la conta dei danni, ingenti. “Ha rovinato i raccolti, sono state colpite le nocciole, i vigneti. I danni sono anche importanti sui cereali, che erano prossimi alla trebbiatura in questi giorni”, racconta un coltivatore.

La mappa dei danni

“Per i vitigni eravamo nella fase di formazione prechiusura grappolo, e i colpi della grandine creeranno delle marcescenze sui grappoli”, spiega un tecnico Coldiretti. “Le colture colpite sono i vigneti, in questa zona in particolare i vigneti di Roero Arneis, Barbera, Nebiolo, seminativi e i noccioleti. Come Coldiretti abbiamo chiesto lo stato di camità alla Regione Piemonte”, aggiunge Marco Gilli di Coldiretti Alba.

Servizio di Federica Burbatti

Con interviste a Luca Bertero, viticoltore; Marco Sticca, tecnico Coldiretti; Andrea Costa, viticoltore; Cesare Gilli, Coldiretti Alba