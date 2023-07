Grinzane, la perizia: "Roggero capace di intendere e di volere"

Mario Roggero era capace di intendere e di volere quando, nell’aprile del 2021, sparò a tre uomini dopo una tentata rapina nella sua gioielleria di Grinzane Cavour, uccidendone due. Questo il risultato della perizia psichiatrica di Roberto Keller, nominato dalla Corte d’assise di Asti. Un forte trauma alla base del gesto dell’uomo, ma nessuna infermità di mente.

Precedenti emotivi

Uno stato emotivo certamente alterato, ma non il distacco dalla realtà tipico degli stati dissociativi. Sotto la lente della perizia anche la biografia di Roggero: padre e lavoratore, una persona seria che però in passato aveva dato prova di avere un carattere forte, eccessivamente reattivo. Come quando nel 2005, dopo un litigio, aveva minacciato con una pistola l’ex fidanzato della figlia; o come quando, nel 2015, dopo un’altra rapina subita dal gioielliere, i carabinieri gli chiesero: “Se avesse avuto una pistola, l’avrebbe usata?” E Roggero che, a caldo, aveva risposto senza esitazioni che sì, avrebbe sparato.

Legittima difesa putativa?

Legittima difesa putativa, come sostiene l’avvocato di Roggero, o omicidio? La decisione della Corte entro il 27 ottobre.