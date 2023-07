Il campionato di tamburello a muro, uno sport tutto piemontese che vive di cultura e tradizione

Oggi a Calliano, nel cuore del Monferrato, era in programma il big match. Di fronte i padroni di casa e il Grazzano, in palio l’ingresso alle semifinali del campionato nazionale di tamburello a Muro, “tambass” come lo chiamano da queste parti. In campo non ci sono i milionari del pallone ma sugli spalti dello sferisterio l’attesa non ha niente da invidiare a quella dei grandi stadi.

Gioco particolare il tamburello, il solo campionato nel quale il Piemonte, pur in tempo di magra sportiva, ha la certezza di vincere prima ancora dell’inizio visto che non ci sono squadre di altre regioni in competizione.

Del resto questi sono sport che vivono delle tradizioni radicate nel territorio e dove la paga per gli atleti è l’onore e gloria locale.

La prossima settimana l’ultimo turno di campionato, poi le semifinale e la finale in programma in un caldissimo, in tutti i sensi, 6 agosto.