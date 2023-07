Il tempo delle mele cotte

Le mele cotte, non dalla nonna, ma dal caldo eccezionale di quest'estate 2023. Siamo a Cavour, ai piedi delle Alpi e al centro di un distretto ortofrutticolo che si estende a cavallo della province di Torino e Cuneo.

Qui, a causa delle alte temperature, la polpa si è surriscaldata, facendo marcire la buccia. Poi il marciume ha contagiato tutto il frutto. Un fenomeno che si sta estendendo a tutto il Piemonte.

Le mele più a rischio sono esposte a ovest, dove prendono più sole, quelle più in alto e le più esterne ai filari. In tutto, secondo le stime di questo periodo di piena maturazione, il 15% del prossimo raccolto. Mele, ma anche kiwi, pesche, albicocche e pere, seppure in misura minore per il maggior spessore della buccia.

Le ricette tradzionali, per salvare il salvabile, sono le reti antigrandine, che proteggono anche dal sole. Ma che hanno costi molto elevati: anche 15mila euro all'ettaro, e chi coltiva rivende spesso a un prezzo di 10 volte inferiore a quello dei banchi di un supermercati.