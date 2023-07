Il turismo religioso ai livelli pre-Covid. Ecco le mete preferite dai torinesi

“Abbiamo visto una ripresa consistente. Per dare un dato circa 2300 persone hanno viaggiato con noi nel 2022 partendo da fine giugno fino alla fine dell'anno". Il turismo religioso in partenza da Torino è sostanzialmente tornato ai livelli pre-Covid, come conferma Don Massimiliano Arzaroli, presidente dell'Opera diocesana pellegrinaggi del capoluogo. Nel 2019 i pellegrini erano il doppio, ma va calcolato che nel 2022 le restrizioni ai viaggi sono cessate solo a metà anno.

“Le mete più gettonate - spiega don Arzaroli - sono anzitutto il pellegrinaggio per eccellenza che è quello a Gerusalemme e comunque in generale in Terra Santa: nel 2023 abbiamo prenotazioni per circa 3mila persone. Segue la Giordania che ha circa un migliaio di prenotazioni. E poi anche in forte ripresa c'è Lourdes, pellegrinaggio mariano, e Fatima anche se con numeri più contenuti”.

La guerra in Ucraina ha costretto i tour operator a cancellare i viaggi verso la Russia ma pure verso i centri spirituali dei paesi limitrofi, a partire dalla la Polonia.

Quanto alle mete italiane, le preferite dai torinesi sono San Giovanni Rotondo, Cascia e Loreto, ma in molti preferiscono recarvisi autonomamente e non in viaggi organizzati.