In pronto soccorso arriva il codice calore, potenziata la guardia medica

E' luglio, è normale che faccia caldo. Ma oggi potrebbe andare ancora peggio. A Torino, potremmo arrivare a percepire 38 gradi. Così si cerca l'ombra, si tirano fuori i ventagli, si gira con la bottiglietta d'acqua fredda. Finora - però - gli accessi al pronto soccorso dell'ospedale Molinette sono stabili: circa 200 persone al giorno, ma talvolta con sintomi più intensi, proprio a causa delle temperature tropicali.

Si tratta soprattutto di malati cronici e anziani, spesso più predisposti a malesseri per le medicine assunte. Tra i consigli: sempre mantenersi idratati e i fragili devono monitorare che i valori della pressione e dei battiti cardiaci siano stabili. Bisogna andare al pronto soccorso solo con un problema reale.

Dopo le raccomandazioni del ministero della Salute, la Regione ha invitato le aziende sanitarie a garantire l'accesso precoce in pronto soccorso a chi ha sintomi legati al caldo - il cosiddetto codice calore - e potenziare la guardia medica nei periodi più a rischio.

Il Comune di Torino ha attivato un servizio per gli anziani fragili: è attivo tutti i giorni dalle nove.



Intervista a Fulvio Morello, responsabile dell'area medica del pronto soccorso dell'ospedale Molinette