Con la mountain bike in vetta. Sulle montagne del Piemonte torna l'Iron Bike

Le montagne del Piemonte tornano a ospitare l'Iron Bike, la dura gara a tappe in mountain bike in corso dal 22 al 29 luglio con partenza da Entracque e traguardo finale a Sauze d'Oulx. Nel video, le immagini della quarta tappa, da Prarostino fino a Prali: 54 chilometri e un dislivello di 3mila metri. Dopo la partenza salita al Belvedere Vaccera e dopo una breve discesa, la lunga salita fino al Colle Cialancia, tetto della tappa a 2.855 metri, per poi toccare il lago Ramella, quindi la conca dei Tredici Laghi e la lunga discesa fino a Prali.

In classifica al primo posto sempre Brandan Marquez dalla Spagna, mentre resiste in quinta posizione il carmagnolese Mattia Gianotti, che tallona da vicino il belga Elias Van Hoeydonk. 54a assoluta l’unica donna in gara, la cuneese Chiara Marrale.