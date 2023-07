Ivo Asteggiano, quell'insegnante ucciso 38 anni fa senza un perché

Il 12 giugno 1985, sono le 22, quando un giovane insegnante di Mondovì, Ivo Asteggiano, sta rientrando a Chieri dove vive da quando ha iniziato a insegnare nella scuola media di Santena. Esce a sistemare l'auto, nel solito box dietro l'angolo della casa della fidanzata con cui abita e che sta per posare.

Nei pochi metri che percorre a piedi per rientrare è colpito a morte con un'arma da punta e da taglio, come ha stabilito l'autopsia. Lo ha trovato a terra davanti alla porta di casa la fidanzata che era scesa ad aprirgli: “Mi hanno picchiato”, l'ultimo sussurro, dopo essersi trascinato al portoncino di casa.

Nessun movente, né arma del delitto, il portafoglio intonso e senza che nessuno abbia rubato nulla. Viene trovato solo un fazzoletto sporco di sangue poco lontano.

Asteggiano, oltre a insegnare, svolgeva per il comune di Chieri delle rilevazioni del territorio in vista di una revisione del piano regolatore. Suo padre insiste: “Il sabato prima di morire, mi accennò a un tentativo di corruzione da una persona importante, ma non specificata” raccontò. Venne anche sondata dagli inquirenti quell'ipotesi, però questa pista venne poi esclusa.



La morte assurda di un uomo specchiato cade nell'oblio. Fino a un colpo di scena: siamo nella fine degli anni Novanta quando il serial killer Franco Fuschi confessa questo insieme a tanti altri omicidi, con una credibilità messa più volte in dubbio. Fuschi è un ex incursore di Marina che si attribuisce una lunga catena di omicidi dalla Val Susa, a Poirino, fino a Moncalieri. Compreso quello di Ivo asteggiano a Chieri: “L'ho ucciso per conto dei servizi segreti” sostiene.

Fuschi sarà condannato, in via definitiva, per undici omicidi tra cui quello del professor Asteggiano, ma i giudici non credono al delitto su commissione: scrivono che, come altri, è stato ucciso solo per averlo incontrato sulla sua strada durante un tentato furto.



