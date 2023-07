J Ax: "Uno dei festival più prestigiosi e il Piemonte diventato un po' casa"

Gli Articolo31 hanno animato l'ultima serata, domenica 9 luglio, del primo weekend di Collisioni ad Alba. Dopo gli idoli dei teenager Sfera Ebbasta e Lazza, è toccato a loro prendersi la scenda del festival “agrirock” che ha richiamato per ogni appuntamento decine di migliaia di persone. “Noi portiamo avanti la bandiera degli Articolo 31, non è una questione di età, ma di testa” hanno spiegato J Ax e Dj Jad nell'intervista prima del concerto.

E a confermare che il loro pubblico, dove i fan più piccoli non hanno nemmeno 10 anni arrivano accompagnati dalle mamme che hanno iniziato a seguirli negli anni Novanta. E dal palco J Ax ha confessato che per lui suonare ad Alba è un po' come giocare in casa visto che da poco ha comprato una villa in zona.

La kermesse non si ferma qui, il 16 luglio tocca a Checco Zalone, racconta il direttore artistico di Collisioni, Filippo Taricco: “Un setting diverso, con sedie e tribune, un pubblico anche diverso, ma credo sia il dovere di un festival che vuole accontentare diverse fasce d'età”.

