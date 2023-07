Juve e Toro cercano rinforzi con un occhio al bilancio

Manca una settimana al suono della campanella che segnerà la fine delle vacanze per Juve e Toro. A parte i nazionali che hanno diritto a qualche settimana di riposo suppletivo, bianconeri e granata si rivedranno dunque lunedì prossimo con gruppi che però potrebbero essere molto diversi da quelli che si presenteranno ai nastri di partenza del campionato. La Juve, dopo essersi assicurata il rinnovo di Rabiot e il figlio d'arte Timoty Weah, ha il problema di ridurre il monte ingaggi e potrebbe rinunciare a qualcuno dei suoi pezzi pregiati: Scezny, Chiesa e Vlahovic in cima alla lista degli indiziati. Solo in questo caso si apriranno le porte a nuovi arrivi. Cristiano Giuntoli dovrebbe sbarcare alla Continassa mercoledì, solo dopo le strategie di mercato bianconere prenderanno forma. Il Toro, dopo essersi assicurato Bellanova, punta invece all'esterno scozzese Doig ma il problema principale di Vagnati restano i trequartisti. Ad ora, il solo a disposizione di Juric è Radonjic, Vlasic ha già fatto intendere al West Ham di voler rientrare a Torino ma la chiusura non pare immediata, come nel caso di Praet e Miranchuk. Anche in casa granata la priorità resta il bilancio.

Servizio Stefano Tallia

Montaggio Andrea Volpe