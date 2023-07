Juve e Toro, le prime due gare verità della stagione

servizio di Davide Lessi

montaggio di Davide Mazzan



La Juve è sbarcata a San Francisco. Tra poche ore inizia la tournée estiva americana. Più che un'amichevole, ad aspettare i bianconeri, c'è un test di lusso: al Levi's Stadium di Santa Clara l'avversario è il Barcellona di Xavi, campione in carica in Spagna. Si gioca domani alle 4.30, alba italiana. Debutto stagionale tutt'altro che semplice per Allegri considerate anche le assenze a centrocampo. Adrien Rabiot e Nicolò Fagioli sono rimasti a Torino: il francese per un problema al polpaccio, l'azzurro per una tonsillite dell'ultima ora. Il volto nuovo tra i titolari sarà Timothy Weah, figlio d'arte, e con una grande responsabilità sulle spalle: non fare rimpiangere sull'ala destra Juan Cuadrado, svincolato e trasferitosi ai rivali dell'Inter.

Prima uscita stagionale anche per il Toro di Juric che oggi alle 17 affronta la Feralpisalò, società di Salò e Lonato del Garda fresca di promozione in B. L'appuntamento è a Pinzolo, sede del ritiro dei granata. Ieri sera in Trentino è arrivato anche il direttore tecnico Davide Vagnati che ha cercato di rassicurare i tifosi sulle voci di mercato che vedrebbero Samuele Ricci in uscita. "Lui è un ragazzo top e vogliamo vederlo giocare ancora accanto Ilic", ha detto Vagnati. Salvo poi aggiungere: "Se arriveranno offerte clamorose per Ricci e Schuurs le valuteremo con il presidente Cairo". Insomma, i due restano. Almeno per ora.