Vacanze finite per Juve e Toro, si torna a lavorare

Il suono della campanella che segna l'inizio della stagione '23-'24 per bianconeri e granata è dunque previsto domani: alle prime luci dell'alba il Toro che sfrutterà il fresco del mattino per il primo allenamento al Filadelfia, nel pomeriggio la Juve che inizierà con le visite mediche mentre il ritiro vero e proprio partirà da martedì. Tuttavia i gruppi che inizieranno a lavorare con Juric e Allegri sono ancora piuttosto lontani da quelli con i quali, tra un mese e mezzo, le torinesi si presenteranno ai nastri di partenza del campionato e non solo perché all'appello mancheranno i nazionali. Molti i punti interrogativi da risolvere in chiave di mercato ed è probabile che a schiarire le idee in casa Juve contribuisca anche la tournée negli stati Uniti dove i bianconeri saranno chiamati subito a test di livello con Barcellona, Milan e Real Madrid. Osservati speciali di Allegri e del nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli Pogba e Vlahovic reduci da annate complesse e con ingaggi pesanti che la dirigenza vorrebbe provare ad alleggerire. Per il Toro l'incertezza più grande riguarda Peer Schuurs . Il giocatore e la società vorrebbero proseguire almeno per un anno il cammino comune, ma è chiaro che questa volontà debba confrontarsi con la realtà del mercato dal quale potrebbero arrivare offerte irrinunciabili. L'alternativa potrebbe essere Becao, uno scambio dal quale Cairo potrebbe anche recuperare le risorse per completare la trequarti, il reparto al momento più sguarnito.