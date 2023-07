Juve già con la testa al Milan, Ricci si allena e rassicura i tifosi

servizio di Davide Lessi

montaggio di Maro Rondoni



Sintomi di gastroenterite per la maggior parte della squadra. E' il presidente del Barcellona Joan Laporta a chiarire ai tifosi perché l'amichevole con la Juventus è stata annullata. Non ha specificato quanti giocatori sono stati colpiti dal virus ma, secondo i media spagnoli, sarebbero almeno una dozzina.

Niente debutto stagionale di prestigio per la Juventus, dunque. La squadra di Allegri si è presentata comunque al Levi's Stadium di Santa Clara per una seduta di allenamento. Il prossimo impegno dei bianconeri nella tournée statunitense sarà la sfida, tutta italiana, contro il Milan di Pioli: appuntamento nella notte tra giovedì e venerdì a Los Angeles.

Buono il primo test stagionale invece per il Toro. A Pinzolo, davanti a oltre 1500 tifosi ha battuto 2 a 0 la FeralpiSalò. Prima il gol di Schuurs con un gran tiro da fuori. A tempo quasi scaduto il raddoppio del 17ennne della primavera Sava. Juric ha di che sorridere aspettando notizie dal mercato.

Questa mattina primo allenamento in Trentino per Samuele Ricci che la Lazio vorrebbe strappare ai granata.