"La Juve non dimentichi Villar Perosa"

servizio di Davide Lessi

montaggio di Andrea Dudda



Siamo stati a Villar Perosa nel giorno in cui la Juventus festeggia i cento anni di proprietà della famiglia Agnelli. Proprio quest'anno la società bianconera ha deciso di annullare la tradizionale partita di famiglia agostana. Un rito che faceva arrivare in questo paese della Val Chiosone migliaia di tifosi da tutta Italia. Basta pensare a cosa successo nel 2018 quando arrivò Cristiano Ronaldo. C'è tanta amarezza tra i cittadini e il sindaco lancia un appello: “L'ingegnere John Elkann (oggi proprietario della Juventus, ndr) non si dimentichi della tradizione”.