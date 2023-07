Juventus, la prima intervista di Giuntoli: "Mio papà mi ha trasmesso la juventinità"

“Per un bambino come me che partiva da Prato faceva otto ore di pullman per vedere la Juventus è un motivo di grandissima soddisfazione, un'emozione incredibile”. Cristiano Giuntoli non riesce a nascondere l'emozione. Da tifoso bambino a neo-direttore sportivo della Juventus, forte di un contratto fino al termine della stagione 2027/2028. Un cammino da dirigente iniziato allo Spezia per poi approdare a Carpi dove centra 4 promozioni in 5 anni. L'apoteosi a Napoli con lo scudetto ed ora l'avventura alla Juventus, nel nome di qualcuno molto speciale. “Sicuramente di mio papà, che era un grande tifoso juventino e mi ha inculcato la juventinità fin da piccolo. Per questo da una parte lo ringrazio ma dall'altra parte c'è sempre un pizzico di malinconia che mi porterò per sempre dietro”.

Le questioni sul tavolo

Per Giuntoli sono tante le questioni da risolvere, a partire dalla vicenda Pogba. I due si sono incontrati questa mattina, a confermarlo una foto. Il francese resiste alle sirene dell'arabia saudita e già da giorni sta lavorando alla continassa per farsi trovare pronto per la prossima stagione. La società però si guarda intorno e punta a Sergej Milinkovic-Savic, ritenuto un sostituto ideale del Polpo. Sullo sfondo c'è il tema della sentenza uefa sulla vicenda Prisma: la decisione della camera di controllo del fair play finanziario sulla possibile squalifica dall'Europa per una stagione è attesa entro la prossima settimana. Se arrivasse più tardi potrebbero tuttavia mancare i tempi tecnici per potenziali ricorsi che a questo punto farebbero slittare la penalizzazione alla stagione 2024/2025. Per il club, disponibile a dire addio alla prossima Conference league, sarebbe una beffa.