Juve e famiglia Agnelli, cent'anni insieme

Un binomio inscindibile, quello tra Juve e Agnelli, iniziato in un caldo giorno d'estate. Era il 24 luglio 1923 quando alla guida del club venne eletto per acclamazione il dottor Edoardo Agnelli. Leggenda vuole che il primo contatto tra il calcio e la Fiat sia stata la richiesta della società sportiva di avere dei "permessi speciali" per Antonio Bruna: di professione operaio Fiat, ma di ruolo terzino.

Quattro presidenti col cognome Agnelli

Da allora i due mondi, pallone e industria di famiglia, non si sono più lasciati. Dei 18 presidenti che si sono susseguiti dal 1923 a oggi, solo quattro hanno avuto il cognome Agnelli. Uno più degli altri, è entrato nell'immaginario collettivo dei tifosi: Gianni, l'avvocato. Celebre per il suo humor e le battute spesso fatte a Villar Perosa, il tradizionale evento estivo della famiglia juventina.

La stagione più difficile



L'ultimo Agnelli presidente è stato Andrea, tra i più vincenti e più discussi. Entrato in carica nel 2010 ha vinto nove scudetti di fila e centrato due finali di Champions. Un innovatore, che ha inaugurato lo stadio di proprietà e ha portato Cristiano Ronaldo a Torino - costretto a dimettersi per le pesanti accuse sui bilanci "falsati". Era il novembre dell'anno scorso, una delle stagioni più buie di tutto il centenario. Ma questa storia, unica nel suo genere, non è ancora finita.