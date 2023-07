Juventus, i tifosi dopo la sentenza Uefa: "Peccato, ma ora è davvero finita"

servizio di Davide Lessi

montaggio di Massimo Carnemolla

interviste ai tifosi realizzate con Guido Cravero



E' una decisione, quella dell'Uefa, che chiude una delle stagioni più buie della storia bianconera. Iniziata con grandi acquisti, si pensi a Di Maria, e conclusa senza trofei e al settimo posto in campionato. E' l'ultimo atto di quella giustizia sportiva che si era attivata dopo le accuse mosse dalla procura di Torino e dalla Consob ai vertici societari bianconeri. Plusvalenze, falsi in bilancio, manovre stipendi: tutto finito in oltre diecimila pagine d'inchiesta che hanno portato prima ai 10 punti di penalizzazione in Serie A e poi a questa sentenza Uefa.

Addio alle coppe europee per un anno e una maxi multa di 20 milioni di euro, la metà però con la condizionale: legata cioè a eventuali future irregolarità sui bilanci. Una sentenza che non ha stupito la società bianconera. Pronta a pubblicare una nota in cui si dice "convinta di aver operato correttamente" ma annuncia di rinunciare all'appello. "Preferiamo mettere fine al periodo delle incertezze - ha spiegato il presidente Gianluca Ferrero - e assicurare certezze sul futuro». Tradotto, vogliamo salvare la Champions League del 2024.

Non c'è dubbio che la svolta societaria, arrivata dopo le dimissioni di Andrea Agnelli, abbia aiutato ad arrivare una soluzione in sede Uefa. Fondamentale una data, lo scorso 6 giugno: quando John Elkann e la Juve hanno deciso di rinnegare la Superlega del cugino Andrea.