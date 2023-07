Granata a Pinzolo. Bonucci e Chiesa al J/Medical

Iniziata la fase due del ritiro granata. A bordo di un bus Gtt stamane il trasferimento di buon'ora dal Filadelfia alla stazione di Porta Nuova. Tutti in treno fino a Brescia da lì il pullman che conduce al centro sportivo della pineta di Pinzolo, in Trentino. Tutti presenti tranne Ricci e Bellanova che raggiungeranno i compagni nei prossimi giorni.

Aggregato al gruppo da oggi anche Rodriguez. Il Toro trascorrerà 11 giorni al fresco della Val Rendena. In programma alle 18 il primo allenamento. Venerdì alle 21 la presentazione della squadra in piazza a Pinzolo. Due test contro formazioni di serie B, Feralpisalò il 22 luglio e Modena il 28.

Sullo sfondo il mercato. In Trentino ci sono anche loro, ma Schuurs e Singo figurano sempre in cima alla lista dei possibili partenti. In caso, serviranno i sostituti. Ma si va a rilento. In senso generale. Il mercato troppo lungo complica il lavoro degli operatori e innervosisce i tecnici, che non possono disporre fin da subito della rosa al completo.

In casa Juve primo giorno a Torino per Leonardo Bonucci, al J/Medical per i test. in attesa di una nuova sistemazione. Con lui stamane sono sfilati anche Chiesa, McKennie e i

due forti giovani azzurri di rientro dai prestiti, Cambiaso e Rovella.

E manca poco alla partenza per la tournèe americana. Le sfide si disputeranno quando in Italia sarà notte fonda. La prima il 23 luglio contro il Barcellona, poi il Milan il 28 e il Real Madrid il 3 agosto.



Montaggio di Carlo Cerrito