Juventus, ufficiale l'arrivo di Cristiano Giuntoli

Cristiano Giuntoli è il nuovo direttore sportivo della Juventus. La firma del contratto che lo lega ai bianconeri fino alla stagione 2027/2028 è arrivata oggi intorno all'ora di pranzo. A suggellare l'unione una stretta di mano, immortalata in una fotografia, con l'amministratore delegato bianconero Maurizio Scanavino. Da oggi quindi Giuntoli lavorerà alla Juve del futuro. Tanti i temi in ballo, a partire da una domanda.

Juventus, ufficiale Cristiano Giuntoli nuovo Direttore Sportivo

E se Paul Pogba non fosse più presente e futuro della Juventus? La visita a Torino della sua procuratrice Rafaela Pimenta apre a inattesi sviluppi. In Arabia Saudita avrebbero offerto al Polpo fino a 30 milioni a stagione. Il giocatore però avrebbe sempre rifiutato. Pogba, rientrato prima dalle vacanze, sta lavorando a fondo per riprendersi un ruolo da protagonista in un ambiente che definisce "casa", per dimenticare la stagione passata in cui ha giocato 172 minuti, meno di due partite. Numeri che preoccupano il club, dubbioso anche sulla futura tenuta fisica del francese.

Calciomercato Juventus, Paul Pogba, l'Arabia Saudita e la voglia di Juve

La palla ora passa al nuovo Ds Cristiano Giuntoli, incaricato di trovare una soluzione. In caso di addio del numero 10 bianconero si aprirebbero le porte per Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo, 28 anni, ha ancora un anno di contratto con la Lazio e potrebbe arrivare a Torino in cambio di Luca Pellegrini, in biancoceleste negli ultimi 6 mesi, più un conguaglio.

Calciomercato Torino, Perr Schuurs per arrivare a Nikola Vlasic?

In casa Torino invece tiene banco il caso Schuurs. Nelle ultime ore sull'olandese è piombato il West Ham che potrebbe sfruttare le trattative per la permanenza di Nikola Vlasic in granata. L'offerta è di 20 milioni più il cartellino del croato. Altro indizio: sul suo profilo Instagram Schuurs ha condiviso ieri il calendario con le prime cinque partite del campionato 2023/2024, post ora assente perché probabilmente cancellato dal giocatore. Per un caso destinato a tenere banco nei prossimi giorni.