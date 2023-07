La faida di Volpiano e quel cimitero della 'Ndrangheta mai trovato nella campagna del Canavese

La faida di Volpiano è la storia di una guerra di mafia. La storia di due famiglie di 'ndrangheta imparentate e con un impero nel traffico di droga al Nord, i Marando e gli Stefanelli. Il bosco della Vauda, proprio a Volpiano è il luogo giusto, e sbagliato, per riannodare una storia di corpi cercati e mai ritrovati. “Tutto va ricondotto all'omicidio di Ciccio Marando il cui cadavere viene ritrovato bruciato identificato solo attraverso la fede nuziale che ha al dito e che porta inciso il nome della moglie che è Maria Stefanelli” racconta il giornalista, Meo Ponte.

Siamo nel maggio del 1996 e quell'anello unisce due famiglie, i Marando, con base a Volpiano, agli Stefanelli, radicati a Varazze. Il boss pasquale Marando è convinto che suo fratello Ciccio, sia stato ucciso dai parenti della moglie Maria, proprio per questioni legate al traffico di droga. Antonino e Antonio Stefanelli, padre e fratello della donna, con il loro guardaspalle accettano un incontro nella villa dei Marando a Volpiano. Non saranno mai più ritrovati. Il loro autista, Roberto Romeo, sfugge alla trappola e sarà ucciso di lì a poco. Prima però riesce a rivelare tutto proprio a Maria Stefanelli.

Sarà la donna, anni dopo la faida, a raccontare quanto accaduto nell’aula del processo Minotauro. Testimone di giustizia, contro l’organizzazione criminale che l’ha condannata a una vita di segregazione. E lutti. “Loro mi danno la caccia tutt'ora, ma io sono sicura - dice nascosta da un paravento - Con i Marando non si scherza”.

Per la mattanza nella villa di Volpiano due condanne in uno dei processi. Nell’altro, cinque imputati tutti assolti dopo un iter estenuante. Tra questi Rosario Marando che nel 2013, a Torino, interrompe l’udienza: “Non ho ucciso - dice - Ma so dove sono seppelliti i tre corpi”. E si fa accompagnare alla Vauda. “Si aggirava nei prati e non era mai al posto giusto” ricorda Ponte. Momento surreale, non l'unico in questa trama.

Quello che rimane, a trent'anni dalla faida, è il suo groviglio di violenza e mezze verità mafiose. Teatro, e spettatrice un po' distratta, la provincia piemontese.

Nel servizio le parole di:

Meo Ponte , giornalista

, giornalista Maria Stefanelli, testimone di giustizia



Servizio di Martino Villosio, montaggio di Mattia Gaido