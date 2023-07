La Juve parte per gli Stati Uniti: forfait di Fagioli all'ultimo per una tonsillite

servizio di Davide Lessi

montaggio di Cristiano Gaviglio



E' la fase due della preparazione, dopo i primi giorni di ritiro alla Continassa. Oggi la Juve è partita per la tournée negli Stati Uniti dove ad aspettarla ci sono tre amichevoli di lusso: Barcellona, Milan e Real Madrid. Tra i convocati da Allegri, a sorpresa, non c'è Rabiot: il francese è alle prese con un problema muscolare al polpaccio. Forfait dell'ultimo minuto anche per Fagioli che non si è imbarcato con i compagni per una tonsillite.

Idea Kessie a centrocampo



Pogba ci sarà, l'anno scorso proprio negli Usa si fece male al menisco dando inizio al suo calvario. Ma il centrocampo bianconero, come tutta la squadra, resta un cantiere aperto. Miretti ieri ha rinnovato fino al 2027 ma andrà quasi sicuramante in prestito. Secondo le indiscrezioni il ds Giuntoli ora sta puntando forte su Kessie, ex Atalanta e ora al Barcellona.

Le parole di Weah jr



Ieri intanto giorno di presentazioni per Timothy Weah Jr, figlio d'arte, che ha detto di sentire la responsabilità di essere considerato il sostituto di Cuadrado: "Sicuramente - ha detto - è una responsabilità perché quello che lui ha fatto al club è stato assolutamente fantastico, lui è decisamente una leggenda, un mito, semplicemente guardando quello che fatto e le sue giocate è stato grandioso".